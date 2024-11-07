Путин рассказал об успешной работе платежной системы «Мир»

Путин: платежная система «Мир» — это успех, работает хорошо

Платежная система «Мир» — это успех, она работает хорошо. Система была бы еще лучше без искусственных препятствий, которые ей создаются, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Что касается платежной системы "Мир", то да, это в известной степени успех, она работает, работает хорошо, уверенно. Она работала бы еще лучше, еще шире, если бы ей не создавали искусственных препятствий для ее развития», — уточнил глава государства.

Однако несмотря на то, что «эти препятствия создаются, она развивается, и мы будем тиражировать успех подобного рода», подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что в Индонезии начнут работу карты отечественной платежной системы «Мир» — ими смогут пользоваться российские туристы. Как отмечалось, введение платежной системы позволит оплачивать гражданам России свои траты в стране.

В августе сообщалось, что платежная система «Мир» должна заработать на территории Ирана в течение шести месяцев. Отмечается, что национальная платежная система «Шетаб», в свою очередь, придет из этой крупной азиатской страны в Россию.