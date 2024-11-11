«Русские Витязи» прибыли на Airshow China

Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» прибыли на авиасалон Airshow China

Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» прибыли в Китай для участия в международном авиасалоне Airshow China 2024. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает РИА Новости.

Пилоты истребителей Су-35С и Су-30СМ уже провели квалификационные полеты и воздушные тренировки. Отмечается, что «Русские Витязи» продемонстрируют на выставке возможности российских сверхманевренных истребителей.

«Летчики пилотажной группы "Русские Витязи" впервые продемонстрируют выполнение одиночных и групповых фигур высшего пилотажа в составе группы из шести самолетов Су-35С. А также покажут зрителям такие фигуры, как групповая петля Нестерова, косая петля в плотной "пирамиде", двойной боевой разворот, перестроение в "стрелу", петля в "стреле", синхронные "бочки", синхронный "колокол", "зеркало", роспуск "тюльпан"», — сообщили в ведомстве.

Ранее «Ростех» сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация передала МО России очередную партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С поколения 4++.

В октябре заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал, что боевой потенциал российских Су-30СМ и Су-35С на 25-30 процентов превосходит потенциал французских истребителей Mirage 2000.