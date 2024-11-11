Сестра Ирины Болгар описала их отношения фразой «она называет меня животным»

Старшая сестра Ирины Болгар заявила, что не общалась с родственницей 10 лет

Сестра петербурженки Ирины Болгар, которая якобы является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, раскрыла подробности отношений с родственницей. На эту тему она высказалась в эфире передачи «Малахов» на «России 1».

Старшая сестра Болгар Марина рассказала, что на самом деле не разговаривала с родственницей около десяти лет. «Я не общаюсь, она со мной не общается. В детстве нормальная была. Почему в ссоре? Ничего она не объяснила, просто заблокировала, и все. Сейчас за Иру мне крайне стыдно», — так гостья шоу описала их взаимоотношения.

По словам женщины, Болгар также нелестно отзывается о своей семье. «Свою родную сестру она называет животным», — пожаловалась она, демонстрируя якобы переписку с экс-возлюбленной Дурова, где содержится упомянутая фраза.

Выяснилось, что участница программы просила сестру сделать доверенность на межевание участка, который им оставил в наследство отец. «Конечно, нет. Иди ты со своим межеванием, животное», — написала Болгар в ответ на просьбу родственницы.

В июле Ирина Болгар назвала себя матерью троих детей Павла Дурова. По словам женщины, которая сейчас живет в Швейцарии, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Она предоставила журналистам соответствующие документы — фотокопии свидетельств о рождении детей и свидетельств о признании Дуровым отцовства. Впоследствии Болгар выложила ряд фотографий с бизнесменом и неоднократно критически высказывалась в его адрес.