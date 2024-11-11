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14:19, 11 ноября 2024Мир

В России отреагировали на предложение Шольца «финляндизировать» Украину

Депутат Чепа назвал предложение Шольца «финляндизировать» Украину правильным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Заявления о том, что Украина должна принять нейтральный статус — правильные, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на соответствующие слова канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее стало известно, что немецкий политик предложил «финляндизировать» Украину во время встречи с генсекретарем НАТО Марком Рютте. Это значит, что Киев, на примере нейтрального статуса Хельсинки в период холодной войны, откажется от идеи вступления в Североатлантический альянс, сообщил Responsible Statecraft (RS).

«Это интересно. Какое-то отсутствие четкой линии, в какую сторону им двигаться. Мы от Шольца слышим противоположные заявления. С другой стороны, Шольц и [президент Франции Эммануэль] Макрон предлагают и дальнейшее вооружение, поставки оружия в Украину. Такое заявление Шольца еще раз говорит о запутанности и неясности, возможной панике в сегодняшней позиции европейцев, а тем более Шольцу грозит отставка правительства и, вообще, потеря какого-то лидерства Германии в Европе. Я думаю, что и американцы будут предлагать лет на 20, чтобы Украина не вступала в НАТО, но НАТО развалится значительно быстрее», — высказался депутат.

Ранее Олаф Шольц высказался по поводу возможности созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что «подходящее время» для разговора скоро наступит.

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