Слоненок прошел 80 километров среди тигров в поисках матери

В Индии осиротевший слоненок прошел 80 километров за неделю, пытаясь найти мать

Осиротевший слоненок из Индии в поисках матери скитался по стране на протяжении недели. Об этом пишет CNBC TV 18.

Двухлетний слоненок остался без матери после того, как в начале ноября 10 слонов из одного стада смертельно отравились, поев зараженное грибком зерно. Среди выживших оказались лишь два детеныша и одна взрослая особь. Одного из слонят, самку, измученную и отчаянно кричащую, заметили местные жители. Они сняли несколько видео и отправили их в департамент лесного хозяйства.

Пытаясь найти мать, маленькая слониха прошла около 80 километров. Она шла по холмам, рисовым полям и деревням. Часть ее пути пролегала по территории, где обитают тигры. Узнав о слоненке, чиновники и ветеринары начали спасательную операцию. В ней приняли участие стрелки (для выстрела дротиком со снотворным), эксперты, а также четыре взрослых, обученных для таких случаев слона. Во время операции команде спасателей удалось напоить и накормить слоненка.

Слоненка удалось поймать. Благодаря взрослым слонам, понадобилась совсем небольшая доза снотворного, чтобы транспортировать животное в безопасное место с небольшим количеством людей. Сейчас для сироты ищут новое стадо, к которому он сможет присоединиться.

Ранее в Индии мужчина стал жертвой дикого слона. Около половины восьмого утра 30-летний местный житель по имени Деварадж вышел на улицу из дома, чтобы справить нужду. В этот момент животное, направляющееся к лесу, бросилось на него и затоптало.

