Сорванная попытка Украины угнать российский вертолет вскрыла позиции ВСУ. По ним ударили залповым огнем

ФСБ: ВС РФ ударили по ВСУ после срыва операции ГУР по угону вертолета РЭБ

При срыве операции Украины по попытке угона российского вертолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были вскрыты позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого по ним нанесли удар.

Как стало известно, в ходе оперативной игры российские контрразведчики обнаружили позиции систем ПВО и места дислокации подразделений украинской армии. После этого по ним нанесли удар из ракетных систем залпового огня. Он попал на видео — на кадрах виден залп российской системы РСЗО.

Для угона вербовали военного летчика

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщили, что украинцы попытались угнать вертолет Ми-8МТПР-1, для чего пытались завербовать одного из российских военных летчиков. Благодаря успешной оперативной игре ФСБ удалось запутать украинских разведчиков, которые решили, что их миссия обречена на успех.

Пилот Ми-8 рассказал, что украинская разведка вышла на него через Telegram. За угон техники ему обещали от 600 до 750 тысяч долларов и трансфер в Чехию на постоянное место жительства для всей его семьи. Согласно плану, семью предстояло отправить сначала в Кишинев, откуда ее должны были вывезти на машине. Перед вылетом, согласно инструктажу, летчику предстояло отравить своих товарищей.

ФСБ с ноября 2023 года вела операцию против планировавших угон российского вертолета, держа «под колпаком» действия украинской разведки.

В 2023 году летчик Кузьминов совершил успешный угон вертолета

8 августа 2023 года с аэродрома в Курске в воздух поднялся военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ, за штурвалом которого находился 28-летний Максим Кузьминов. Ему надо было доставить детали для российских истребителей Су-27, Су-30СМ и СУ-35 на одну из военных авиабаз.

Однако в пункт назначения вертолет так и не прибыл: Кузьминов посадил «вертушку» не на отечественном аэродроме, а в Харьковской области, в 20 километрах от границы. Первоначальная версия о том, что вертолет попросту сбился с ориентиров, не подтвердилась: как вскоре выяснилось, действовал летчик в рамках секретной операции «Синица» по предварительной договоренности с украинской разведкой, на связь с которой он вышел сам. Свой поступок Кузьминов объяснил тем, что он с самого начала был противником СВО, но добровольно покинуть ряды Вооруженных сил России не мог.