Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:51, 11 ноября 2024Мир

Стало известно о попытках Польши спасти Украину от сделки Трампа

Times: Варшава пытается создать альянс с Лондоном и Парижем для спасения Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск собирается провести переговоры с британским и французским коллегами, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться создать альянс с Лондоном и Парижем «для спасения Украины» от сделки, которую избранный президент США Дональд Трамп собирается навязать Киеву. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает The Times.

«Новый политический ландшафт [после выборов в США] является серьезным вызовом для всех, особенно в контексте возможного окончания российско-украинского конфликта в результате соглашения между президентом России [Владимиром Путиным] и новым президентом США [Дональдом Трампом]... Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала; это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов», — заявил Туск

Как стало известно, для этих же целей Варшава пытается провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее издание WP писало, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине.

7 ноября стало известно, что команда Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. Как сообщает источник The Wall Street Journal, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону. На данный момент неизвестно, кто обеспечит ее безопасность. Один из членов команды президента указал, что американцев не посылают поддерживать мир на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собрала 50 тысяч военных в Курской области. Разведка США пессимистично оценила перспективы ВСУ

      Итальянец описал жизнь в российской деревне фразой «почему русские такое допускают?»

      Президент Кубы рассказал о последствиях мощного землетрясения

      Названы три региона России с самой доступной ипотекой

      Стало известно о заходе российских военных в Курахово

      Украина пыталась через Telegram завербовать российского летчика для угона вертолета

      Госслужащих в регионах России ждут сокращения

      Стало известно о попытках Польши спасти Украину от сделки Трампа

      Тайвань рассмотрит крупный заказ американской военной техники из-за победы Трампа

      У РЖД возникли проблемы с деньгами на развитие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше