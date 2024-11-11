Стало известно о попытках Польши спасти Украину от сделки Трампа

Times: Варшава пытается создать альянс с Лондоном и Парижем для спасения Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск собирается провести переговоры с британским и французским коллегами, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться создать альянс с Лондоном и Парижем «для спасения Украины» от сделки, которую избранный президент США Дональд Трамп собирается навязать Киеву. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает The Times.

«Новый политический ландшафт [после выборов в США] является серьезным вызовом для всех, особенно в контексте возможного окончания российско-украинского конфликта в результате соглашения между президентом России [Владимиром Путиным] и новым президентом США [Дональдом Трампом]... Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала; это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов», — заявил Туск

Как стало известно, для этих же целей Варшава пытается провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее издание WP писало, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине.

7 ноября стало известно, что команда Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. Как сообщает источник The Wall Street Journal, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону. На данный момент неизвестно, кто обеспечит ее безопасность. Один из членов команды президента указал, что американцев не посылают поддерживать мир на Украине.