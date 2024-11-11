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21:52, 11 ноября 2024Экономика

Стоимость биткоина вновь достигла исторического максимума

Курс биткоина на бирже Binance превысил отметку в $85 тысяч впервые в истории
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Pixabay

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 85 тысяч долларов, свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

Стоимость первой криптовалюты превысила отметку в 85 тысяч долларов, обновив исторический максимум. На момент написания материала стоимость биткоина составляет 85 324 долларов, в моменте цена поднималась до 85 314 долларов. Всего за сутки криптовалюта подорожала более чем на 5 процентов.

Криптовалюты бьют ценовые рекорды уже несколько дней начиная со среды, 6 ноября, когда стало известно, что Трамп выиграл президентские выборы в США. Тогда к вечеру биткоин поднялся до 76 тысяч долларов, дважды обновив исторические максимумы. Выше психологически важной отметки в 80 тысяч долларов криптовалюта подорожала в воскресенье, 10 ноября. Днем 11 октября биткоин вновь подорожал — его цена превысила 82 тысячи долларов.

ЖЗЛ
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