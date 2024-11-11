У питбуля родился зеленый щенок

В США родился щенок питбуля с зеленой шерстью

В штате Миссисипи, США, у американского питбультерьера (питбуля) родился зеленый щенок. Об этом сообщает телеканал WLOX.

Третьего ноября у питбулей Перла и Харли появился новый помет. Их владельцы Аннис Тули и Грег Фучич рассказали, что не сразу заметили необычный окрас шерсти щенка. Лишь сравнив его с другими собаками, они поняли, что он совсем не белый.

Тули и Фучич изучили аномалию и узнали, что щенки светлого окраса могут становиться зелеными, если контактируют с желчным пигментом биливердином в утробе матери. Известно, что эффект биливердина временный: по мере взросления зеленый выцветает и щенки начинают выглядеть обычно.

Пара выяснила, что подобные щенки рождались в Италии и Ирландии. Одного их них зовут Фисташка, а другого — Трилистник. Тули и Фучич тоже захотели связать кличку щенка с его особенностью. «Мы решили назвать ее Фионой в честь героини мультфильма "Шрек"», — рассказала женщина.

Отмечается, что, поскольку пара уже заботится о четырех собаках, они отдадут Фиону и ее братьев и сестер в добрые руки.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выброшенный возле супермаркета шестилапый щенок спаниеля нашел новый дом. «Она плавает в море, катается на падлборде, занимается серфингом и просто замечательно ладит с детьми и семьями. Она очень нежная душа», — рассказал о необычной собаке ее новый хозяин.

