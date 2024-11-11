Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:34, 11 ноября 2024Забота о себе

У считавшегося толстяком мужчины обнаружили 27-килограммовую опухоль

The Sun: у мужчины обнаружили 27-килограммовую раковую опухоль в животе
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

У 59-летнего норвежца Томаса Краута обнаружили в животе 27-килограммовую опухоль. Историю мужчины рассказало издание The Sun.

В течение 12 лет мужчине не могли поставить точный диагноз, долгое время его считали просто толстым. «Мне назначали диеты и уколы для борьбы с лишним весом. В итоге лицо и руки стали очень худыми», — рассказал Краут. Однако, когда его стали готовить к операции по уменьшению желудка, в животе мужчины обнаружили 27-килограммовую раковую опухоль.

Врачи объяснили, что у него редкая опухоль, состоящая из мелких раковых опухолей, окруженных жиром. Образование диаметром более полуметра удалили в течение десятичасовой операции. Мужчине также вырезали часть тонкого кишечника и удалили правую почку. Однако полностью удалить опухоль было невозможно, так как диагноз был поставлен очень поздно. Теперь Краут пытается через суд призвать лечивших его врачей к ответственности.

Материалы по теме:
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023

Ранее стала известна история спортсменки, которая узнала о своем раке мозга благодаря боязни пауков. Однажды женщина упала в обморок при виде паука и вскоре после этого решила обратиться к врачам, поскольку раньше с ней не случалось подобного.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорванная попытка Украины угнать российский вертолет вскрыла позиции ВСУ. По ним ударили залповым огнем

      Россиянина заподозрили в расправе над пасынком

      Россиянка несколько часов провела на балконе на морозе из-за шалости сына

      Пригожин рассказал о своих отношениях с пресс-секретарем SHAMAN

      В Кремле опровергли данные о разговоре Путина с Трампом

      ИИ назвали причиной увеличения отходов

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного из северокавказских регионов

      Спартак захотел избавиться от получающего почти 2 миллиона евро в год бразильца

      Трамп выбрал кандидата на должность постпреда США при ООН

      Российские авиакомпании предложили скидки до 30 процентов на билеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше