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16:41, 11 ноября 2024Мир

Вероятность разрешения Байденом ударов вглубь России оценили

Политолог Ярыгин усомнился в разрешении Байденом ударов вглубь России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

Вероятность того, что глава США Джо Байден разрешит Киеву наносить удары американским оружием вглубь России, невысока, считает политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин. Оценку он дал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут попытаться убедить Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока американского политика.

«Раньше Байден стремился этого не делать. На то были объективные причины, военные советовали этого не делать. Обстоятельства не поменялись. Есть ли необходимость обострять конфликт в этот период? Если демократическая администрация раньше не шла на этот шаг, то я бы не ожидал, что это произойдет сейчас, но исключать нельзя. Думаю, что намеренно сам Байден сейчас не планирует принимать таких решений, если только на него кто-то окажет давление», — поделился Ярыгин.

Политолог также отметил, что в предыдущий период европейцам не удавалось эффективно оказывать давление на администрацию США по этому вопросу, кто бы его не осуществлял — французы, немцы или британцы.

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Собеседник «Ленты.ру» усомнился в том, что у Байдена есть стремление и желание осложнить таким образом жизнь выигравшему президентские выборы Дональду Трампу. Однако в случае, если это произойдет, новый лидер сможет отменить решение предшественника, когда вступит в должность, сообщил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании собирается объявить об увеличении расходов на оборону до 2,5 процента ВВП через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2025 года. В случае если решение будет принято, Великобритания переместится с восьмой на четвертую строчку среди 32 стран НАТО по уровню расходов на оборону.

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