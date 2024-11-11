Украина атаковала российский регион ракетой

В небе над Курской областью сбили украинскую ракету

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область ракетой. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету ВСУ в небе над регионом.

«Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал Смирнов.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на понедельник, 11 ноября, ВСУ выпустили по двум регионам России 13 беспилотных летательных аппаратов. Атакам подверглись Курская и Белгородская области.