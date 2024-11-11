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20:11, 11 ноября 2024Путешествия

Украинец лишился 25 миллионов рублей из-за банды грабителей на Пхукете

На Пхукете украинец лишился 25 миллионов рублей в криптовалюте из-за грабителей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Kamala Police

Украинец лишился 25 миллионов рублей из-за банды вымогателей в Таиланде. Подробности сообщило издание The Phuket News.

Вечером 8 ноября 23-летний Вячеслав пришел в гости к 18-летнему соотечественнику Альфреду в отель на курорте Пхукет. В номере он столкнулся с тремя неизвестными мужчинами. Они набросились на него и связали ему руки и ноги кабельными стяжками.

Затем один из грабителей, 21-летний уроженец Армении Армен Григорян, потребовал у украинца 500 тысяч долларов (почти 50 миллионов рублей) в криптовалюте Tether. Мужчина был вооружен молотком и грозился сломать Вячеславу пальцы. Еще один нападавший размахивал длинным ножом.

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Украинцу удалось договориться с вымогателями, чтобы перевести им только 250 тысяч долларов (25 миллионов). После этого злоумышленники привязали его к кровати и скрылись. Через некоторое время Вячеслав освободился самостоятельно и обратился за помощью к администрации отеля. Благодаря записям на стойке регистрации он узнал, что номер был записан на его знакомого Альфреда и Армена Григоряна.

«Я сказал персоналу не входить в комнату и ничего не двигать, чтобы на месте происшествия сохранились улики. Затем я поехал на мотоцикле в аэропорт Пхукета, чтобы найти подозреваемых», — рассказал украинец. Он не смог сам догнать грабителей, поэтому обратился в полицию. Сейчас инцидент расследуется, преступников ищут.

Ранее на Пхукете россиянин подвергся нападению толпы трансгендеров. Турист решил подшутить над местными жителями и разозлил их.

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