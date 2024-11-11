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02:32, 11 ноября 2024Бывший СССР

Украинец сбежал от преследований военкомата к русским бойцам

Российские бойцы помогли украинцу сбежать от преследований военкомата
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинец сбежал от преследований ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) к русским бойцам. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что гражданского заметили российские солдаты с дрона. Они скинули ему рацию и помогли безопасно выйти к позициям. Уточняется, что мужчина в безопасности.

Ранее стало известно, что на Украине неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата и сломал ему ногу.

До этого сообщалось, что житель поселка Лиховка в Днепропетровской области прогнал пришедших за ним сотрудников ТЦК, угрожая ружьем. Как выяснили журналисты, после того как мужчина пообещал применить зажигательную смесь, военкомы ушли со двора и вскоре уехали.

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