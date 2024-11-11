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13:02, 11 ноября 2024Путешествия

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Алина Черненко

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В международном аэропорту Гагарин в Саратове сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме с 12:00 по московскому времени. Кореняко пояснил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. В период их действия никаким воздушным судам не пришлось уходить на запасные аэродромы.

Представитель Росавиации также отметил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и отправку самолетов в международном аэропорту Гагарин в Саратове ввели утром 11 ноября. Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Минобороны России поступила информация об угрозе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на регион.

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