Аналитик Котрба: Украина рухнет в случае остановки поддержки США

В случае, если США остановят поддержку Украины, то конфликт в стране продлится недолго, считает аналитик Штепан Котрба. Об этом он заявил в интервью Parlamentní listy.

Если же Вашингтон будет отправлять Киеву оружие и деньги, то «конфликт на истощение продолжится», отметил эксперт. «Если нет, то Киев и сам очень быстро рухнет», — подчеркнул Котрба.

Избранный президент США Дональд Трамп обещал начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в первый день президентства.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что после победы на выборах Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это чистой выдумкой.