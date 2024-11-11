В Финляндии концерт обвинили в оскорблении чувств детей-атеистов

Helsingin Sanomat: концерт барочной музыки вызвал скандал в Финляндии

Планируемый в средней школе в финской области Уусимаа концерт барочной музыки вызвал скандал, так как его организаторов обвинили в возможном оскорблении чувств детей-атеистов. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

В частности, речь идет о совместном выступлении Финского барочного оркестра и Хельсинкского камерного хора. Они должны были исполнить ораторию «Мессия» — либретто авторства композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя, посвященное жизни Иисуса Христа. Однако школа отменила концерт, сославшись на существующие предписания в образовании, согласно которым детям-атеистам необходимо параллельно предоставлять альтернативный контент, не содержащий религиозных мотивов.

Руководитель школы отказался давать комментарии, однако издание приводит слова директора по образованию общины Киркконумми Астрид Каубер. По ее словам, директор школы не знал содержания произведения и только за несколько дней выяснилось, что речь идет о либретто о жизни Иисуса Христа. В связи с этим было принято решение перенести мероприятие из опасений в обвинении в дискриминации.

14 октября портал Yle признал, что Лютеранская евангелическая ассоциация Финляндии финансирует в России Церковь Ингрии вопреки существующему запрету. Кроме того, финская сторона не считает себя нарушителем предписаний и мониторит направление денег в Россию, присылая каждый год двух миссионеров.