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18:33, 11 ноября 2024Мир

В Германии арестовали подростка по подозрению в планировании теракта

В ФРГ задержан подросток, планировавший устроить теракт на рождественском рынке
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн полицией был задержан 17-летний подросток, который планировал устроить теракт, переехав посетителей рождественского рынка на грузовике. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

«Немец турецкого происхождения хотел целенаправленно лишать людей жизней с помощью грузовика, о чем свидетельствуют перехваченные спецслужбами разговоры и переписки задержанного. 17-летний подросток, который, по предварительным данным, подпал под исламистское влияние, хотел заехать на транспортном средстве один из рождественских рынков Германии и устроить теракт», — передает газета.

По информации авторов материала, подозреваемого задержали 6 ноября в городе Эльмсхорн «по наводке американских спецслужб».

В сентябре этого года на западе Германии произошло три взрыва, два из которых прогремели в городе Кельн, и один — в Бонне. В полиции не исключили наличие связи между происшествиями.

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