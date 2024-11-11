В Германии арестовали подростка по подозрению в планировании теракта

В ФРГ задержан подросток, планировавший устроить теракт на рождественском рынке

В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн полицией был задержан 17-летний подросток, который планировал устроить теракт, переехав посетителей рождественского рынка на грузовике. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

«Немец турецкого происхождения хотел целенаправленно лишать людей жизней с помощью грузовика, о чем свидетельствуют перехваченные спецслужбами разговоры и переписки задержанного. 17-летний подросток, который, по предварительным данным, подпал под исламистское влияние, хотел заехать на транспортном средстве один из рождественских рынков Германии и устроить теракт», — передает газета.

По информации авторов материала, подозреваемого задержали 6 ноября в городе Эльмсхорн «по наводке американских спецслужб».

В сентябре этого года на западе Германии произошло три взрыва, два из которых прогремели в городе Кельн, и один — в Бонне. В полиции не исключили наличие связи между происшествиями.