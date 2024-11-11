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03:57, 11 ноября 2024Россия

В Госдуме предложили ограничить срок аренды жилья мигрантам

ЛДПР направила кабмину пакет законопроектов об аренде жилья мигрантам
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Фракция ЛДПР направила правительству России пакет законопроектов, обязывающих предоставлять жилье мигрантам только по договору и устанавливающих максимальный срок аренды в один год. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил — штраф!», — написал парламентарий.

По словам Слуцкого, в приемную ЛДПР приходит большое число жалоб на поведение иностранных арендаторов жилья. Он подчеркнул, что «только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85 процентов жилья».

Ранее президент России Владимир Путин запретил передавать третьим лицам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. До этого первый замминистра внутренних дел Александр Горовой признал, что контроль за экзаменами на знание русского языка у мигрантов нелегитимен, но другого выхода нет.

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