В Кремле заявили о нервозности Европы из-за победы Трампа

Песков: Россия видит нервозность Европы из-за победы Трампа

Россия видит нервозность Европы из-за победы избранного президента США Дональда Трампа на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим определенную нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время преждевременно говорить об изменении отношения Европы к Трампу, заверив при этом, что Кремль продолжит наблюдать за развитием линии с обеих сторон. По его словам, российская сторона «читает много информации», но не знает, насколько она соответствует действительности.

Ранее Песков опроверг данные о разговоре президента России Владимира Путина с Трампом.