Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 11 ноября 2024Мир

В Кремле заявили о нервозности Европы из-за победы Трампа

Песков: Россия видит нервозность Европы из-за победы Трампа
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Alex Brandon / AP

Россия видит нервозность Европы из-за победы избранного президента США Дональда Трампа на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим определенную нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время преждевременно говорить об изменении отношения Европы к Трампу, заверив при этом, что Кремль продолжит наблюдать за развитием линии с обеих сторон. По его словам, российская сторона «читает много информации», но не знает, насколько она соответствует действительности.

Ранее Песков опроверг данные о разговоре президента России Владимира Путина с Трампом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорванная попытка Украины угнать российский вертолет вскрыла позиции ВСУ. По ним ударили залповым огнем

      В российском городе злоумышленник расправился с 61-летним мужчиной из-за парковки

      На автора хита «Дымок» возбудили дело

      Установка памятника лидеру «Сектора Газа» стала поводом для обращения в прокуратуру

      В Кремле отреагировали на планы Шольца поговорить с Путиным

      В Армении рассказали о нерешенных вопросах по мирному соглашению с Азербайджаном

      Российский чиновник ушел на СВО и лишился должности

      В России отреагировали на ослабление санкций со стороны Японии

      В России вынесли приговор восьми военнослужащим ВСУ

      В Кремле порассуждали о возможной эскалации в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше