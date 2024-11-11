В ЛНР женщина с голой грудью бросалась на машины и попала на видео

В Луганске женщина с голой грудью бросалась на проезжавшие по трассе машины

В Луганской народной республике (ЛНР) женщина с голой грудью бросалась на проезжавшие машины и попала на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На представленном видеоролике видно, как прохожая стоит посреди дороги. Когда автомобиль приближается, она начинает обнажаться.

Водители предположили, что женщина была нетрезвой. Официально ситуацию в МВД не комментировали.

До этого сообщалось, что голая жительница Барнаула распылила краску на памятник танку Т-34 и попала под следствие.

Дело расследуется по пункту «б» части 2 статьи 243.4 («Повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны») УК РФ.