В России назвали проблемы подрастающего поколения

Депутаты ГД организовали экспертный совет по проблемам подрастающего поколения

В России появился новый экспертный совет по проблемам подрастающего поколения. Его работу организовали депутаты Госдумы, пишет «Коммерсантъ».

Первое заседание экспертного совета состоится уже на этой неделе. В планах обсудить вопросы обеспечения безопасности детей в интернете, профилактики буллинга, а также поддержки участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова назвала проблемы подрастающего поколения. В частности, по ее словам, совет займется вопросами культурного и творческого развития детей и молодежи, а также поддержкой добровольцев и гуманитарных миссий, правовым просвещением школьников и их профориентацией.

Отдельным пунктом в списке вопросов для работы совета стоит «поддержка традиционных ценностей». Кроме того, в планах разработать несколько законопроектов в области защиты детей, в том числе «от вредной информации».

Ранее Лантратова анонсировала законопроект о запрете пропаганды любой деструктивной идеологии. При этом она не уточнила, что именно попадет под это определение и кто будет формировать список.