Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 26 октября 2024Россия

В Госдуме пообещали внести законопроект о деструктивных идеологиях к концу года

Яна Лантратова: законопроект о деструктивных идеологиях внесут в ГД в этом году

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Межфракционный законопроект о запрете пропаганды любой деструктивной идеологии внесут в Госдуму к концу текущей сессии, которая продлится до 29 декабря. Об этом в комментарии ТАСС рассказала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна ЛантратоваСправедливая Россия — За правду»).

По ее словам, подготовка документа проходит в настоящее время. Лантратова не уточнила, что именно попадет под это определение и кто будет формировать список.

На прошлой неделе о работе над проектом закона сообщала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. В ее варианте речь идет о «запрете деструктивной информации в целом». Объяснений депутат также не предоставила.

В тот же день Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, то есть сознательного отказа женщины от рождения ребенка.

При этом Русская православная церковь (РПЦ), в целом поддержавшая инициативу,призвала скорректировать формулировки, чтобы не лишиться возможности распространять информацию о монахах.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликовано фото предполагаемого организатора побега из колонии под Липецком

      Российский школьник получил пулю в голову во время урока

      В КХЛ опровергли слова представителей СКА о нецензурных кричалках фанатов «Спартака»

      В Германии мужчина напал на полицейских с ножами и был ранен

      Над Липецком сбили беспилотники

      В Грузии заявили о желании Запада устроить войну в стране для отвлечения России

      ВСУ вновь попытались прорваться в Курскую область

      В Госдуме пообещали внести законопроект о деструктивных идеологиях к концу года

      Российские чиновники отказались пересаживаться на Lada Aura

      Российские специалисты изучат перехваченный западный беспилотник RQ-20 Puma

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше