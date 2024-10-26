В Госдуме пообещали внести законопроект о деструктивных идеологиях к концу года

Яна Лантратова: законопроект о деструктивных идеологиях внесут в ГД в этом году

Межфракционный законопроект о запрете пропаганды любой деструктивной идеологии внесут в Госдуму к концу текущей сессии, которая продлится до 29 декабря. Об этом в комментарии ТАСС рассказала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

По ее словам, подготовка документа проходит в настоящее время. Лантратова не уточнила, что именно попадет под это определение и кто будет формировать список.

На прошлой неделе о работе над проектом закона сообщала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. В ее варианте речь идет о «запрете деструктивной информации в целом». Объяснений депутат также не предоставила.

В тот же день Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, то есть сознательного отказа женщины от рождения ребенка.

При этом Русская православная церковь (РПЦ), в целом поддержавшая инициативу,призвала скорректировать формулировки, чтобы не лишиться возможности распространять информацию о монахах.