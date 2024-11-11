В России оценили «мангалы» украинских Bradley

«РГ»: раскладные «мангалы» украинских БМП Bradley не прикрывают уязвимые зоны

Раскладные сетчатые экраны, которые устанавливают на боевые машины пехоты (БМП) M2А2 ODS-SA Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), не полностью прикрывают уязвимые участки машины. Эффективность «мангалов» оценили в публикации «Российской газеты».

Издание обратило внимание на кадры, демонстрирующие Bradley с дополнительной защитой. Помимо «мангала», машину оснастили стальными решетчатыми экранами.

«Примененные конструкции сильно напоминают те, что ранее уже были замечены на Т-64, Т-72 и Leopard 2. Правда, они не особо повысили живучесть танков ВСУ, то же самое будет и с Bradley, особенности конструкции которых не позволяют полностью прикрыть наиболее уязвимые зоны корпуса и башни», — пишет издание.

Защищенность базовой «Брэдли» обеспечивает многослойная броня, которую дополняют блоки динамической защиты. Машина вооружена автоматической пушкой калибра 25 миллиметров, пулеметом и противотанковыми ракетами.

В октябре в зоне СВО заметили шведский танк Stridsvagn 122 (Strv 122), который получил блоки динамической защиты «Контакт» и раскладной «мангал».