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18:32, 11 ноября 2024Наука и техника

В России оценили «мангалы» украинских Bradley

«РГ»: раскладные «мангалы» украинских БМП Bradley не прикрывают уязвимые зоны
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Раскладные сетчатые экраны, которые устанавливают на боевые машины пехоты (БМП) M2А2 ODS-SA Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), не полностью прикрывают уязвимые участки машины. Эффективность «мангалов» оценили в публикации «Российской газеты».

Издание обратило внимание на кадры, демонстрирующие Bradley с дополнительной защитой. Помимо «мангала», машину оснастили стальными решетчатыми экранами.

«Примененные конструкции сильно напоминают те, что ранее уже были замечены на Т-64, Т-72 и Leopard 2. Правда, они не особо повысили живучесть танков ВСУ, то же самое будет и с Bradley, особенности конструкции которых не позволяют полностью прикрыть наиболее уязвимые зоны корпуса и башни», — пишет издание.

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Защищенность базовой «Брэдли» обеспечивает многослойная броня, которую дополняют блоки динамической защиты. Машина вооружена автоматической пушкой калибра 25 миллиметров, пулеметом и противотанковыми ракетами.

В октябре в зоне СВО заметили шведский танк Stridsvagn 122 (Strv 122), который получил блоки динамической защиты «Контакт» и раскладной «мангал».

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