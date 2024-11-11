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11:07, 11 ноября 2024Россия

В России предприятие получило повреждения из-за падения обломков БПЛА

Губернатор Гусев: предприятие Воронежа получило повреждение из-за обломков БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Воронеже в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждения получило здание промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

«По уточненным данным, при падении обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло», — сообщил глава региона.

По его данным, еще несколько вражеских дронов упали в других районах Воронежской области — разрушений там не зафиксировали. Гусев напомнил жителям, что запрещено приближаться обломкам дронов — в случае обнаружения опасных предметов нужно обратиться в экстренные оперативные службы по номеру 112.

Воронежскую область утром в понедельник, 11 ноября, пытались атаковать четыре беспилотника — их сбили над регионом в период с 6:50 до 7:20. Никто, по сообщению Гусева, не пострадал.

В ночь на понедельник, 11 ноября, над Россией перехватили 13 беспилотников ВСУ. 12 дронов средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью, еще один — над Белгородской.

ЖЗЛ
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