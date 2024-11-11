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17:06, 11 ноября 2024Мир

В США связали главный страх сотрудников одного ведомства с Трампом

Politico: в Минюсте США опасаются мести Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Сотрудники Минюста США опасаются мести избранного президента Дональда Трампа из-за многочисленных судебных тяжб против него. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает журнал Politico.

«Страхи заключаются в том, что (...) руководство и сотрудники либо уйдут, либо их выгонят», — поделился собеседник издания.

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Как указала Politico судебный адвокат управления гражданских прав Минюста США Стейси Янг, в ведомстве переживают, что старых сотрудников могут заменить на «ангажированных приверженцев» Трампа.

Ранее издание Business Insider предположило, что Трамп после переизбрания сможет использовать полномочия президента США, чтобы «помиловать себя» и избежать уголовного преследования.

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