В США связали главный страх сотрудников одного ведомства с Трампом

Politico: в Минюсте США опасаются мести Трампа

Сотрудники Минюста США опасаются мести избранного президента Дональда Трампа из-за многочисленных судебных тяжб против него. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает журнал Politico.

«Страхи заключаются в том, что (...) руководство и сотрудники либо уйдут, либо их выгонят», — поделился собеседник издания.

Как указала Politico судебный адвокат управления гражданских прав Минюста США Стейси Янг, в ведомстве переживают, что старых сотрудников могут заменить на «ангажированных приверженцев» Трампа.

Ранее издание Business Insider предположило, что Трамп после переизбрания сможет использовать полномочия президента США, чтобы «помиловать себя» и избежать уголовного преследования.