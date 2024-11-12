Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии его бывшей жены

Адвокат вдовы Градского заявила, что бывшая жена артиста имеет право судиться

Лариса Широкова — адвокат вдовы народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко — прокомментировала желание бывшей жены композитора Ольги обжаловать решение по наследству. Об этом сообщает портал 360.ru.

Суд первой инстанции отклонил исковые требования экс-супруги Градского, однако женщина сочла экспертизу несправедливой и намерена обжаловать решение. По словам юриста, она имеет право на это.

«Ее право не согласиться с чем угодно. Пусть реализует свои права надлежащим образом. Для этого есть судебные инстанции, куда следует обратиться с соответствующими жалобами», — заявила Широкова.

В июне Тверской районный суд столицы отказал детям Градского от брака с Ольгой в аресте имущества его вдовы Марины.

В мае сообщалось, что могила Градского находится в заброшенном состоянии.