Американский профессор призвал Украину не становиться новым Афганистаном Европы

Сакс: Украине не стоит становиться новым Афганистаном Европы

Конфликт на Украине должен закончиться, а Киеве должны понять, что страна не сможет «выиграть эту войну», заявил в интервью «Известиям» американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Я говорил своим украинским коллегам много лет назад: не становитесь новым Афганистаном Европы. Под этим я подразумевал, что США пришли и разгромили Афганистан, и я сказал: если вы последуете за США, то Украина станет Афганистаном Европы», — высказался он.

Ранее Сакс заявил, что в период между окончанием выборов в США и инаугурацией нового президента администрация главы государства Джо Байдена может пойти на эскалацию по вопросу Украины, что имеет риск привести к чрезвычайно опасной ситуации.