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21:20, 12 ноября 2024Мир

Американский сенатор назвал состояние армии США катастрофой

Сенатор Табервилль: армия США сейчас не в состоянии никого одолеть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) США сейчас находятся в катастрофическом состоянии. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль, прикрепив отрывок своего интервью телеканалу Fox News.

«Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас наша армия — это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас», — сказал он.

По его словам, американским властям необходимо перестать отправлять деньги Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах, включая растущую инфляцию. Сенатор также призвал сфокусироваться на том, чтобы сделать американскую армию «самой смертоносной силой в мире».

Ранее директор по политике вступления на военную службу Пентагона Кэти Хелланд заявила, что более чем три четверти молодых людей в США в настоящее время непригодны для несения военной службы. «Около 77 процентов молодежи в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для военной службы без какого-либо исключения», — сказала она.

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