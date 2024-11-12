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17:33, 12 ноября 2024Бывший СССР

Боец ВС России три недели оборонял опорный пункт от ВСУ в одиночку

Боец ВС России Алиев в одиночку удерживал три недели опорник от ВСУ в Запорожье
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Боец Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации Закарья Алиев в одиночку удерживал опорный пункт от украинской армии в Запорожье, передает RT.

Как пишет издание, Алиев остался на позиции один после гибели сослуживцев, где он находился три недели без связи и продовольствия.

Российские разведчики организовали с помощью БПЛА эвакуацию Алиеву, который питался мешком лука, найденным на позиции ВСУ. Сейчас он находится в госпитале.

Ранее стало известно, что в Дагестане открылась первая выставка трофейной техники, добытой Российской армией в ходе СВО. На экспозиции представлены американский БМП Bradley, украинский «Булат», немецкий Marder, британский БТР Spartan, а также бронемашины из Швеции и Канады.

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