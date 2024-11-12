Британия возобновит производство ядерного топлива для нужд обороны

UKDJ: Британия планирует возобновить производство ядерного топлива для обороны

Британия планирует изучить варианты возобновления производства ядерного топлива для нужд обороны. Об этом сообщил глава Минобороны страны Джон Хили, передает UK Defence Journal (UKDJ).

«Великобритания изучает варианты восстановления ядерного топливного цикла для производства реакторного топлива для оборонных целей», — сказал Хили.

По его словам, правительство намерено модернизировать производство ядерного топлива для оборонных нужд. Власть взаимодействует с представителями индустрии, чтобы разработать варианты выполнения этой программы.

При этом министр подчеркнул, что производство топлива будет полностью соответствовать международным обязательствам Лондона, включая Договор о нераспространении ядерного оружия.

В октябре обозреватель издания The National Interest Бен Оллереншоу предположил, что в настоящее время США в случае обезглавливающего ядерного удара России или Китая не смогут гарантировать ответ.