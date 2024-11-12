Четыре украинских беспилотника попытались атаковать Россию

Минобороны: четыре беспилотники сбиты над Белгородской и Курской областями

Четыре украинских беспилотника попытались атаковать российскую территорию. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательные аппараты были выявлены в воздушном пространстве над Белгородской и Курской областями. По два дрона были сбиты в небе над каждым из них дежурными средствами противовоздушной обороны в промежутке с 10:50 до 12:50 мск.

Целью беспилотников были объекты на российской территории, подчеркнули в военном ведомстве. Атаку в военном ведомстве охарактеризовали как террористическую.

Ранее 12 октября еще один украинский дрон сбили над Белгородской областью около 9:00 мск.