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13:19, 12 ноября 2024Россия

Четыре украинских беспилотника попытались атаковать Россию

Минобороны: четыре беспилотники сбиты над Белгородской и Курской областями
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Четыре украинских беспилотника попытались атаковать российскую территорию. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательные аппараты были выявлены в воздушном пространстве над Белгородской и Курской областями. По два дрона были сбиты в небе над каждым из них дежурными средствами противовоздушной обороны в промежутке с 10:50 до 12:50 мск.

Целью беспилотников были объекты на российской территории, подчеркнули в военном ведомстве. Атаку в военном ведомстве охарактеризовали как террористическую.

Ранее 12 октября еще один украинский дрон сбили над Белгородской областью около 9:00 мск.

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