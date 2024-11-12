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15:56, 12 ноября 2024Бывший СССР

Подрыв дамбы Кураховского водохранилища объяснили

Военный эксперт Живов: ВСУ используют города ДНР как одноразовые крепости
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница «Новости ДНР» во «ВКонтакте»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожают города Донецкой народной республики (ДНР) и используют их как одноразовые крепости, считает военный эксперт Алексей Живов. Таким образом в беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил решение украинских военных подорвать дамбу Кураховского водохранилища в ДНР.

Ранее подрыв дамбы Кураховского водохранилища попал на видео. На кадрах зафиксирован подрыв части дамбы на реке Волчьей, а также последствия взрыва. В результате была повреждена сама дамба, а также проходящая через нее автомобильная дорога и расположенное рядом с местом взрыва техническое сооружение.

«Киев демонстрирует, что Донбасс они потеряли навсегда, они не планируют сюда возвращаться, восстанавливать Донбасс. (...) Они пытаются надкусить все, что не могут съесть: уничтожают города, инфраструктуру, чтобы восстановить их было сложно и очень дорого. Они используют города ДНР и их инфраструктуру как одноразовые крепости», — объяснил Живов.

Этот подрыв не остановит российское наступление, но может осложнить передвижение, особенно тяжелой техники

Алексей Живоввоенный эксперт

11 ноября подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация (ОВА) официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища. По состоянию на 16:00 по киевскому времени (17:00 по московскому) 11 ноября уровень воды в реке Волчьей поднялся на 1,2 метра.

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