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08:56, 12 ноября 2024Россия

Еще два росийских чиновника вступят в добровольческий отряд «Барс»

Губернатор Гладков: в «Барс-Белгород» 12 ноября вступят главы района и округа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В добровольческий батальон министерства обороны «Барс-Белгород» вступят еще два чиновника — глава Корочанского района Николай Нестеров и руководитель Новооскольского округа Андрей Гриднев. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Даже тот навык военной службы, который будет получен чиновниками в короткий срок, поможет им более качественно выполнять «гражданские задачи», выразил уверенность губернатор.

8 ноября Гладков сообщил, что в «Барс-Белгород» вступили три женщины. До этого членами добровольческого отряда стали замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского горокруга Михаил Лобзанов — они решили приостановить государственные контракты и пойти служить.

Отряды «Барс» также сформированы в других приграничных регионах — Курской и Брянской областях, а также в Крыму. Они призваны оказывать помощь оперативным штабам и решать задачи в рамках режима контртеррористической операции (КТО), который из-за активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) действует в трех регионах у границы.

ЖЗЛ
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