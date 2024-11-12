Глава Севастополя прокомментировал готовившийся теракт у ТЭС

Развожаев о предотвращении теракта в Севастополе: жители должны быть бдительны

Глава города Севастополь Михаил Развожаев, где сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся теракт на железной дороге у тепловой электростанции (ТЭС), прокомментировал ситуацию. Сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

Руководитель Севастополя поблагодарил сотрудников ФСБ за работу и призвал жителей быть бдительными. Он также обратился к севастопольцам с просьбой сообщать о подозрительных личностях и предметах в чат-бот «Оборона Севастополя».

«Мужчину задержали на месте преступления, сейчас возбуждены уголовные дела по статьям о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и о покушении на террористический акт», — написал Развожаев.

12 ноября ФСБ сообщило о предотвращении теракта на железной дороге около Балаклавской теппловой электростанции в Крыму. Ведомство установило, что мужчина установил контакт со Службой безопасности Украины и по заданию куратора должен был поджечь специализированное оборудование и нарушить работу железнодорожного транспорта.