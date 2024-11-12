Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 12 ноября 2024Россия

Глава Севастополя прокомментировал готовившийся теракт у ТЭС

Развожаев о предотвращении теракта в Севастополе: жители должны быть бдительны
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава города Севастополь Михаил Развожаев, где сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся теракт на железной дороге у тепловой электростанции (ТЭС), прокомментировал ситуацию. Сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

Руководитель Севастополя поблагодарил сотрудников ФСБ за работу и призвал жителей быть бдительными. Он также обратился к севастопольцам с просьбой сообщать о подозрительных личностях и предметах в чат-бот «Оборона Севастополя».

«Мужчину задержали на месте преступления, сейчас возбуждены уголовные дела по статьям о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и о покушении на террористический акт», — написал Развожаев.

12 ноября ФСБ сообщило о предотвращении теракта на железной дороге около Балаклавской теппловой электростанции в Крыму. Ведомство установило, что мужчина установил контакт со Службой безопасности Украины и по заданию куратора должен был поджечь специализированное оборудование и нарушить работу железнодорожного транспорта.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу района в Курской области уволили по требованию местных жителей. Переселенцы жаловались на безразличие чиновника

      Стоянов ответил оскорбившемуся на шутку о коррупции российскому мэру

      Российские военные подбили немецкий танк Leopard в зоне СВО

      Майор МВД снял угон машины на видео и предотвратил его

      Юлия Ковальчук отпраздновала 42-летие в откровенном наряде

      Кандидат на пост главы дипломатии ЕС оценила ситуацию на фронте для Украины

      В Абхазии восстановили движение по одному из перекрытых мостов

      В ЕС раскрыли сроки согласования 15-го пакета санкций против России

      В Эстонии назвали Китай системным противником Евросоюза

      Жители российского села пожаловались на восьмой за год потоп в доме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше