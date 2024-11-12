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14:00, 12 ноября 2024Россия

Госдума приняла закон о запрете усыновления детей в одну категорию стран

ГД приняла закон о запрете усыновления детей в страны с разрешенной сменой пола
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума (ГД) приняла закон о запрете усыновления детей гражданами тех стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщает ТАСС.

В проекте уточняется, что из России нельзя будет усыновить ребенка, если будущие опекуны имеют гражданство тех стран, где с помощью препаратов у человека могут сформировать первичные и вторичные половые признаки иного пола.

Помимо того, к смене пола приравнивается внесение изменений о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства в документы, удостоверяющие личность.

Ранее парламентарии отметили, что законопроект направлен на то, чтобы исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ (международное движение признано экстремистским и запрещено в России).

ЖЗЛ
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