Госдума приняла закон о запрете усыновления детей в одну категорию стран

ГД приняла закон о запрете усыновления детей в страны с разрешенной сменой пола

Государственная Дума (ГД) приняла закон о запрете усыновления детей гражданами тех стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщает ТАСС.

В проекте уточняется, что из России нельзя будет усыновить ребенка, если будущие опекуны имеют гражданство тех стран, где с помощью препаратов у человека могут сформировать первичные и вторичные половые признаки иного пола.

Помимо того, к смене пола приравнивается внесение изменений о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства в документы, удостоверяющие личность.

Ранее парламентарии отметили, что законопроект направлен на то, чтобы исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ (международное движение признано экстремистским и запрещено в России).