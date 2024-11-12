Кадыров призвал бороться с прогульщиками уроков

Кадыров призвал усилить контроль за прогуливающими уроки детьми

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал усилить контроль за прогуливающими уроки детьми. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что необходимо уведомлять родителей о пропусках, чтобы они могли принять необходимые меры. Кадров также сообщил о динамичном развитии системы образования в республике. Он отметил, что благодаря проводимой работе, в частности, внедрению современных технологий и методики обучения, фиксируется рост среднего балла ЕГЭ по основным предмета.

Кроме того, чеченский лидер обратил внимание на уменьшение до 2 процентов количества выпускников, не получивших аттестат.

Ранее Кадыров сообщил об увольнении 11 директоров школ после внеплановой аттестации. Он поручил взять под особое внимание вопросы, которые касаются назначения руководителей школ и отделов образования.