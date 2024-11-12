Кадыров: директоров 11 чеченских школ уволили после внеплановой аттестации

В Чечне уволили 11 директоров школ после внеплановой аттестации. Об этом сообщил глава российского региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что первый заместитель руководителя администрации главы и правительства республики министр Хадижа Кадырова рассказала в докладе о выявлении ряда недочетов.

«В результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей. Также не прошли аттестацию четыре начальника районных отделов образования», — написал политик.

Кадыров также поручил взять под особое внимание вопросы, которые касаются назначения руководителей школ и отделов образования.

Ранее в Тюмени уволили учительницу, которая записала видео с оскорблением школьников, а также заявляла, что ненавидит детей. Во время ролика преподаватель говорит, что в школе ее держит только хорошая зарплата. Также на видео она признается, что ненавидит детей.