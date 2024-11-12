Ежемесячные потери бюджета Украины из-за процветания черного рынка подсчитали

Депутат Василевская-Смаглюк: ущерб Украины из-за теневых схем — более $2,4 млрд

Ежемесячные потери бюджета Украины от различных теневых схем и процветания черного рынка составляют как минимум 2,4 миллиарда долларов с учетом актуального курса валют. Об этом заявила депутат Верховной Рады республики Ольга Василевская-Смаглюк, ее слова приводит ТАСС.

Несмотря на все усилия по борьбе с нелегальным сектором экономики, украинские власти пока далеки от решения этой проблемы. Черный рынок в стране по-прежнему процветает. В итоге ежемесячные потери бюджета от различного рода теневых схем в настоящее время оцениваются более чем в 100 миллиардов гривен. «Черный рынок, к сожалению, процветает на Украине», — посетовала Василевская-Смаглюк.

Подобный ущерб, по ее словам, обусловлен рядом факторов. К числу основных причин она отнесла распространение схем по уклонению от уплаты налогов, а также контрабанду. Депутат напомнила, что до работы в украинском парламенте занималась антикоррупционными расследованиями и детально ознакомилась со всем спектром проблем, который несет черный рынок. Теневые схемы, как отметила Василевская-Смаглюк, фиксировались в различных ведомствах, включая таможенную и налоговую службы.

Ранее о проблеме теневого сектора экономики на Украине заявлял глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. В середине октября он оценил суммарный объем серого рынка до 50 процентов от национального валового продукта. При этом в некоторых отраслях, по его словам, масштабы нелегального бизнеса могут быть еще больше и доходить до 60-70 процентов.

До этого проблемы с теневым сектором признала исполнительный директор организации «Европейская бизнес ассоциация» Анна Деревянко. Она оценила объемы черного рынка в стране в 400-500 миллиардов гривен. В то же время Гетманцев отметил, что к середине второго месяца осени украинским властям и профильным ведомствам удалось вывести из тени порядка 70 миллиардов гривен. Однако справиться с подавляющей частью теневого бизнеса в стране пока не получилось, резюмировал руководитель налогового комитета Рады.