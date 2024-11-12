На Украине заподозрили бывшего руководителя киевского метро в халатности

Генпрокуратура Украины: экс-главу киевского метро заподозрили в халатности

Экс-руководителя киевского метро Виктора Брагинского заподозрили в халатности, сейчас его разыскивают. Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора Украины, опубликованного в Telegram.

«По данным следствия, подозреваемый не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального предприятия "Киевский метрополитен", не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Брагинский также не назначал комиссию для проведения обследований ослабленных конструкций на станциях Оболонско-Теремковской линии столичного метро, что привело к разрушению элементов тоннелей и подтоплению.

Убытки от халатности чиновника оценили более чем в 138 миллионов гривен. От закрытия участка метро предприятие также недополучило почти 26 миллионов гривен.

Виктор Брагинский уволился с поста руководителя киевского метрополитена в марте 2024 года. Он сделал это на фоне коррупционного скандала, который начался после того, как у руководителя столичного метро нашли незадекларированное дорогостоящее имущество.