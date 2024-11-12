Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:24, 12 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заподозрили бывшего руководителя киевского метро в халатности

Генпрокуратура Украины: экс-главу киевского метро заподозрили в халатности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Экс-руководителя киевского метро Виктора Брагинского заподозрили в халатности, сейчас его разыскивают. Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора Украины, опубликованного в Telegram.

«По данным следствия, подозреваемый не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального предприятия "Киевский метрополитен", не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Брагинский также не назначал комиссию для проведения обследований ослабленных конструкций на станциях Оболонско-Теремковской линии столичного метро, что привело к разрушению элементов тоннелей и подтоплению.

Убытки от халатности чиновника оценили более чем в 138 миллионов гривен. От закрытия участка метро предприятие также недополучило почти 26 миллионов гривен.

Виктор Брагинский уволился с поста руководителя киевского метрополитена в марте 2024 года. Он сделал это на фоне коррупционного скандала, который начался после того, как у руководителя столичного метро нашли незадекларированное дорогостоящее имущество.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

      Боец ВС России три недели оборонял опорный пункт от ВСУ в одиночку

      Средняя стоимость «квадрата» жилья в Москве впервые превысила 600 тысяч рублей

      Россиянам усложнят срочную продажу жилья

      Россиянам подсказали необычные способы борьбы со стрессом

      Россиянин выиграл десятки миллионов рублей в лотерею и не забрал приз

      Агрессивность осудившей полных людей певицы Бьянки объяснили

      Россиянкам объяснили ценность запрета пропаганды чайлдфри для них

      На Украине заподозрили бывшего руководителя киевского метро в халатности

      Свитер от Jean Paul Gaultier с вязаной грудью стал предметом насмешек в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше