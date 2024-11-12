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10:20, 12 ноября 2024Бывший СССР

Начальник ГАИ Абхазии приехал к протестующим в Сухуме

Начальник сухумской ГАИ Авидзба прибыл для разблокировки трассы с РФ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дамей Авидзба

Дамей Авидзба. Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

К протестующим против ратификации договора с Россией об инвестициях для прояснения ситуации на верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума прибыл начальник Госавтоинспекции (ГАИ) МВД Абхазии Дамей Авидзба. Об этом сообщает РИА Новости.

Авидзба назвал нехорошей обстановку на главной республиканской автомобильной трассе, ведущей от российской до грузинской границы, так как в настоящее время она оказалась перекрыта. При этом он подчеркнул, что ожидает разблокировки моста после подключения властей.

«Люди не могут ехать по своим делам — это плохо. Я думаю, руководство [страны] подключится. Как Кодорский мост был открыт, так тут тоже откроют», — сказал он.

Ранее стало известно, что в ходе протестов представители абхазской оппозиции заблокировали Гумистинский мост, через который проходит основная трасса республики. По словам протестующих, они продолжат блокировать мост, пока власти не выполнят их требование об освобождении из изолятора временного содержания шестерых активистов.

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