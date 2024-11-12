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14:23, 12 ноября 2024Ценности

Назван дешевый способ очистить угги от пятен

Мария Винар

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользовательница сети с никнеймом @alliegoalz назвала дешевый способ очистить угги от пятен. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео девушка призвала подписчиц не покупать новую зимнюю обувь. «Для моих девочек, которые вот-вот достанут свои старые, заляпанные грязью угги, вот вам лайфхак, прежде чем вы решите покупать новые», — заявила она.

Так, в начале ролика юзерша показала свои угги, на которых присутствуют огромные белые пятна. Затем она взяла в руки пилку для ногтей и начала ею аккуратно обрабатывать поверхность обуви. В конце видео девушка продемонстрировала зрителям очищенные от пятен ботинки.

Пост стал вирусным, набрав более 7 миллионов просмотров и 784 тысячи лайков. Подписчики оценили лайфхак в комментариях: «Вы шутите? Я только что купила новые», «Я свои просто выбросила», «Спасибо, что поделились этим! Никогда бы не подумал, что можно чистить свои угги таким образом», «Вы только что спасли мои угги, спасибо», «Благодарю тебя за видео».

В июле американская журналистка Элисон Холл показала быстрый способ удалить пятно от дезодоранта с черной одежды.

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