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22:00, 12 ноября 2024Из жизни

Назван самый сексуальный мужчина с лысиной

Принца Уильяма назвали самым привлекательным мужчиной с лысиной
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Британского принца Уильяма вновь назвали самым сексуальным мужчиной с лысиной. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Второе место занял актер Дуэйн Джонсон. Также в десятку сексуальных лысых знаменитостей попали баскетболист Шакил О’Нил, серфер Келли Слейтер, актер Терри Крюс, актер Дэнни Де Вито, актер Сэмюэл Джексон, футболист Тьерри Анри, актер Стэнли Туччи и актер Вин Дизель.

В основу рейтинга, составленного маркетинговой фирмой Reboot, легла частота поисковых запросов, в которых имена лысых знаменитостей сопровождаются словами «обнаженный» или «без рубашки». Кроме того, на количество очков влияли такие характеристики, как рост, привлекательная внешность, голос, состояние и блеск лысины. Предпочтение отдавалось мужчинам с чертами лица, соответствующими золотому сечению, и тембром голоса, близким к 96 герцам.

Гладкий, блестящий скальп принца Уэльского дал ему 74 процента за яркость, в то время как лицо добавило ему впечатляющие 72 процента в категории золотого сечения. И не будем забывать про его вокальный шарм, который оценивается в 9,91 из 10 по шкале привлекательности голоса и лишь чуть-чуть недотягивает до первого места, которое занимает не кто иной, как Шакил О’Нил

из пресс-релиза Reboot
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В прошлом году Уильям также занимал первое место, но другие позиции списка заметно изменились. В частности из него исчезли миллиардер Джефф Безос, баскетболист Майкл Джордан и актеры Джейсон Стетем и Шемар Мур.

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