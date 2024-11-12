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17:52, 12 ноября 2024Силовые структуры

Осужден выманивший почти миллион долларов у матери бывшего чиновника Минобороны России

Суд дал 4 года Солнышкину за хищение $900 тыс. у матери экс-чиновника МО РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Гагаринский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего гендиректора юридической фирмы Александра Солнышкина, который обманом выманил у матери бывшего замглавы департамента имущественных отношений Минобороны России Александра Горшколепова почти миллион долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признан виновным в особо крупном мошенничестве. Его отправят в колонию общего режима. Суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей.

Мать экс-чиновника в 2022 году обратилась в правоохранительные органы с заявлением о хищении средств. Мошенник обещал ей помочь с решением вопроса о снижении наказания Горшколепову, которого осудили на семь лет и девять месяцев заключения за коррупцию.

Следователи возбудили уголовное дело и установили причастность к обману женщины гендиректора компании «Планета права регион» Солнышкина, который успел скрыться за границей. В мае 2024 года его задержали российские силовики и отправили в СИЗО.

Горшколепову вынесли приговор за получение взяток в январе 2016 года. Суд назначил ему штраф в размере 310 миллионов рублей и отправил в колонию строгого режима. Экс-чиновник признал вину в совершении коррупционного преступления.

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