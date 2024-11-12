Пережившая менопаузу в 14 лет девушка рассказала о редкой болезни

The Sun: девушка пережила менопаузу в 14 лет из-за отсутствия одного яичника

Жительница Великобритании по имени Хейли Брукс пережила менопаузу в 14 лет. Изданию The Sun девушка рассказала о редкой болезни, лишившей ее возможности иметь детей.

Когда Брукс было 14 лет, у нее прекратились менструации, начавшиеся примерно за год до этого. Она пожаловалась матери, что чувствует себя странно, но не могла объяснить почему. Ее мучили ночная потливость, бессонница и невозможность сосредотачиваться на уроках в школе.

Семья обратилась к врачам. Обследование показало, что у Брукс только один яичник и в нем нет яйцеклеток. Тогда же ей сообщили, что она не сможет забеременеть естественным путем. Ей назначили заместительную гормонотерапию, однако она не помогла.

«Только когда у моих друзей появились дети, я поняла, насколько моя жизнь отличается от их. Я знала, что хочу семью, но большую часть жизни я чувствовала себя неудачницей. Мысль об ЭКО я отвергла, так как боялась неудачи, а моему телу и так пришлось пережить немало», — рассказала она.

Сейчас Брукс замужем, с супругом они воспитывают усыновленного три года назад мальчика.

Ранее стала известна история 32-летней женщины по имени Кэт Денизи, у которой обнаружили рак груди. Она рассказала о жизни с ранней менопаузой, которую у нее вызвали для эффективного лечения.