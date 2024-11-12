Пытавшегося поджечь авиатехнику россиянина арестовали

В Петербурге арестовали диверсанта за попытку поджога авиатехники на заводе

В Санкт-Петербурге арестовали 20-летнего диверсанта, который планировал поджечь авиационную технику на одном из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Юноша будет находиться в СИЗО до 11 января.

Предварительно, молодой человек работал курьером и решил подзаработать. Для этого он связался с представителями украинской спецслужбы и предложил совершить диверсию на объектах ВПК России за деньги. Получив задание, петербуржец решил привлечь к преступлению своих знакомых.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 281 («Диверсия») и 281.1 («Склонение к преступлению») УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.