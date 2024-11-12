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06:31, 12 ноября 2024Из жизни

Голые фермеры снялись для благотворительного календаря из-за коровьего бешенства

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: South West Farmer

В Великобритании вышел благотворительный календарь на 2025 год с фотографиями голых фермеров. Об этом сообщает издание South West Farmer.

Каждую страницу украшает фотография обнаженных фермеров. Для соблюдения приличий они прикрываются сельскохозяйственными инструментами, животными и плодами. Средства, собранные на продаже календарей, пожертвуют благотворительному фонду «Фермы для городских детей», который работает с детьми из неимущих семей.

Такие календари уже 25 лет печатает Никола де Пулфорд — фермер из графства Девон. В 1999 году она встретила на чьей-то свадьбе незнакомого художника и разговорилась с ним о запрете на экспорт говядины, введенный из-за коровьего бешенства. После коровьего бешенства речь каким-то образом зашла о календарях с фотографиями обнаженных фермеров.

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Один из гостей свадьбы тут же вызвался позировать для него. В том же году Пулфорд напечатала первые календари и собрала с них помощь пять тысяч фунтов стерлингов для благотворительной организации RABI, которая помогает фермерам, оказавшимся в бедственном положении.

Ранее сообщалось, что студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. Студенты третьего и четвертого курсов Сиднейской школы ветеринаров снялись голыми для календаря в поддержку благотворительной организации по борьбе с психическими расстройствами.

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