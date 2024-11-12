Премьер Чехии высказался об Украине после разговора с Трампом

Премьер Чехии Фиала: решение ситуации на Украине не будет простым

Решение конфликта на Украине будет сложным. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

На вопрос о том, говорил ли ему Трамп что-нибудь о своем плане прекращения огня, Фиала ответил, что не может раскрыть детали беседы. Премьер подчеркнул, что разговор с республиканцем его удивил.

Вот это герой!

«Я думаю, все мы понимаем, что решение этой ситуации не будет простым. <...> Разговор удивил меня по двум причинам. Это была действительно открытая дискуссия. Трамп расспросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решение. Я также был удивлен сердечностью и дружелюбием нашей беседы», — сказал Фиала.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США продемонстрировала уязвимость демократии. «У меня сложилось мнение о нем, но оно не имеет отношения к делу. Он — президент, я — президент, и каждый из нас представляет свою страну», — добавил он.