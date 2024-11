Премьер-министр одной страны готовилась к ядерному удару России за три дня до конца работы

The Independent: экс-премьер Британии Трасс боялась ядерного удара России

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за три дня до конца работы на посту боялась, что Россия может нанести ядерный удар и постоянно проверяла метеорологические сводки. Об этом пишет газета The Independent со ссылкой на новое издание биографии британского политика Out of the Blue, составленной журналистами Гарри Коулом и Джеймсом Хилом.

«[Трасс] провела свои последние дни на посту [премьер-министра Британии], изучая карты погоды и готовясь к случаям радиационного отравления в Великобритании на фоне [слухов о] неизбежности удара», — отмечается в материале издания.

Авторы материала подчеркивают, что Трасс на полном серьезе верила в якобы планы российского руководства применить ядерное оружие и изучала скорость передвижения радиоактивных частиц.

10 октября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал свои мемуары под названием «С цепи сорвался» (Unleashed). В них он подробно описывает период руководства страной. Согласно книге, королева Великобритании Елизавета II любила гонять по болотам на джипе, а ее муж, принц Филипп, жарил барбекю на самодельном стальном мангале.

Кроме того, экс-премьер утверждает, что пытался заверить российского президента Владимира Путина в невступлении Украины в НАТО «в ближайшем будущем», а также стал жертвой слежки через туалет со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.