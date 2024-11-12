Против пытавшегося поджечь авиатехнику россиянина возбуждено дело

В Петербурге возбудили дело против диверсанта, пытавшегося поджечь авиатехнику

В Санкт-Петербурге возбудили дело против 20-летнего местного жителя, намеревавшегося поджечь авиатехнику на местном оборонном предприятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Дело возбуждено по части 2 статьи 281 («Диверсия») и 281.1 («Склонение к диверсии») УК РФ.

Молодой человек работал курьером и решил подзаработать, для чего связался с украинской спецслужбой и предложил за деньги совершить диверсию на объектах военно-промышленного комплекса России. На свое предложение россиянин получил задание поджечь авиатехнику на петербургском оборонном предприятии. Юноша решил привлечь знакомых к совершению поджога. Его задержали сотрудники ФСБ.